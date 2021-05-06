يويفا يعتزم معاقبة أندية دوري السوبر

المواطن - مروة نبيل

أكد تقرير صحافي، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، يعتزم معاقبة بعض الأندية المؤسسة لبطولة دوري السوبر الأوروبي خلال الفترة المقبلة.

يويفا يعتزم معاقبة الأندية

وأشارت شبكة ESPN العالمية، إلى أن يويفا يدرس معاقبة الأندية بعدم مشاركتهم في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لمدة عامين، حيث يريد رئيس الاتحاد لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، تطبيق إجراءات أكثر صرامة ضد الأندية.

وأضافت الشبكة: “ستكون هذه العقوبة مرتبطة بالمادة رقم 51 من قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي تنص على أنه لا يمكن إنشاء أي تحالفات أو مجموعات بين الأندية، دون موافقة صريحة من اليويفا”.

ولفتت إلى أن رئيس يويفا، عقد اجتماعات مع الأندية الإنجليزية “مانشستر سيتي، اليونايتد، ليفربول، آرسنال، توتنهام وتشيلسي”، والتي انسحبت مُبكرًا، لتقليل هذه العقوبة المحتملة، إذا تم التأكيد أنهم جميعًا قد اتخذوا خطوة للوراء.

وأوضح التقرير، أن أندية ريال مدريد وبرشلونة وميلان ويوفنتوس، التي لم تُعلن انسحابها من بطولة دوري السوبر الأوروبي، هي التي سيتم معاقبتهم بهذه الإجراءات.

دوري السوبر الأوروبي

وكانت تسعى الأندية الأوروبية بالتعاون مع بعضها البعض لتأسيس بطولة واحدة تضم كافة الأندية الكبرى دون الرجوع إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع إمكانية تحقيق عوائد مالية كبيرة من وراء هذا الأمر، قبل أن يتم تجميد المشروع.

وشارك 12 ناديًا من كبار أوروبا في تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي الجديدة، قبل أن تعلن معظم الأندية انسحابها رسميًا، وأكد ميلان ويوفنتوس أنه من الصعب إقامة المسابقة الآن، فيما لم يتراجع برشلونة وريال مدريد عن المشاركة.

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