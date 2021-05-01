1.6 مليار ريال صافي أرباح السعودية للكهرباء في الربع الأول

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، تحقيق صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 1.6 مليار ريال في الربع الأول من 2021، مقابل تسجيل خسائر بلغت 2.4 مليار ريال عن نفس الفترة من 2020.

سبب تحقيق صافي الربح

ويعود التغير في صافي الدخل وتحقيق صافي ربح للربع الحالي مقارنة بتحقيق صافي خسارة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى تطبيق الإصلاحات التنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء المعتمدة في نوفمبر 2020 حيث تم:

– إلغاء الرسم الحكومي اعتباراً من 1 يناير 2021.

تنظيم إيرادات الشركة

– تنظيم إيرادات الشركة وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة ابتداءً من العام المالي 2021، وبناء عليه يتم صرف مبلغ تقديري لحساب الموازنة ربع سنوياً، مما أدى لارتفاع بند الإيرادات التشغيلية الأخرى خلال الربع الحالي.

– انخفاض أعباء التمويل نتيجة لانخفاض إجمالي القروض بعد تحويل القروض الحكومية ضمن أداة المضاربة الموقعة في نوفمبر 2020، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية الذي يعزى إلى ارتفاع الطاقة الكهربائية المبيعة. وقد قابل ما سبق جزئياً ارتفاع في مخصص الذمم المدينة تأثراً بارتفاع قاعدة الإيرادات العائدة للشركة بعد إلغاء الرسم الحكومي خلال الربع الحالي.

سوق الأسهم السعودية

وبالأمس أنهى سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة الثلاثاء بارتفاع هامشي، ليعاود مكاسبه بعد جلسات من التراجع، مدعوما بالأداء لسهم أرامكو السعودية بعد النتائج المالية وتوزيعات الأرباح، وسط تراجع قطاع البنوك.

وأنهى المؤشر العام للسوق “تاسي” بارتفاع نسبته 0.09% مضيفا 9.57 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 10,318.94 نقطة.

وجاء إغلاق 11 قطاعاً باللون الأخضر، بقيادة قطاع الطاقة الذي أغلق مرتفعا 0.48%، وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعا نسبته 0.39%، وصعد قطاع المواد الأساسية 0.27%.

وسجلت بقية القطاعات أداء سلبياً، بصدارة قطاع المرافق العامة الذي هبط 1.98%، تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.8%، وسجل قطاع البنوك تراجعا هامشيا بلغت نسبته 0.06%.

وشهد سهم “أرامكو السعودية” أداءً إيجابياً بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء، ليصعد 0.71% إلى مستوى 35.65 ريال، ويعاود مكاسبه بعد النتائج المالية وتوزيعات الأرباح للربع الأول من عام 2021.

شارك الخبر







شارك الخبر