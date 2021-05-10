10 علامات تشير لانخفاض مستوى الأكسجين بالجسم

المواطن - متابعة

هاجس يلازم مرضى كورونا، منذ بدء الإصابة وأثناء مراحل العلاج وحتى إتمام التعافي من الفيروس.. ألا وهو مستوى الأكسجين في الدم.

فمستوى الأكسجين في الدم SpO2 هو كمية الأكسجين الموجودة في الدم والتي يتم تعميمها على أجزاء الجسم، حيث تجمع خلايا الدم الحمراء الأكسجين من الرئتين وتحمله ثم تزوده إلى جميع أجزاء الجسم.

ويشير مستوى الأكسجين في الدم إلى أن جميع الخلايا تحصل على كمية كافية من الأكسجين ولا يوجد نقص.

SpO2:

ويوضح مستوى SpO2 مدى ملاءمة إمداد الأكسجين من الرئتين إلى كرات الدم الحمراء ومدى جودة حصول أجزاء الجسم على الأكسجين، لذلك فإن انخفاض كمية الأكسجين يعتبر أمرًا مقلقًا، خاصة لمرضى فيروس كورونا، بحسب العربية.

وأورد موقع “أونلي ماي هيلث” onlymyhealth، المعني بالشؤون الصحية، أن النطاق الطبيعي لمستوى الأكسجين في الدم هو 75-100 ملم زئبق، أما النطاق المنخفض فيكون أقل من 70 ملم زئبق.

أما إذا انخفض مستوى الأكسجين فى الدم إلى أقل من 60%، فهذا يؤشر لأمر بالغ الأهمية، فقد يعني ذلك نقص تأكسد الدم حيث لا تحصل الخلايا والأنسجة وأعضاء الجسم على الكمية المطلوبة من الأكسجين، وفي مثل هذه الحالة يحتاج الشخص إلى استشارة الطبيب فورًا للحصول على علاج مناسب يمكنه إنعاش مستوى الأكسجين في الدم.

أعراض:

أما عن العلامات أو الأعراض التي تشير لانخفاض مستويات الأكسجين في الدم، فهي كما يلي:

1) صداع الرأس

2) الدوخة

3) سرعة التنفس

4) ضيق التنفس

5) الأرق

6) وخز في الصدر

7) ارتفاع ضغط الدم أو تذبذب ضغط الدم وعدم استقراره

8) ضربات القلب السريعة

9) الشعور باضطرابات بصرية

10) الارتباك وفقدان التركيز

بالنسبة للأشخاص الأصحاء العاديين فتكون نسبة 70 ملم زئبق جيدة إلى حد كبير، ولكن إذا انخفضت النسبة عن ذلك فلابد من استشارة الطبيب، ولكن بالنسبة للمريض المصاب بكورونا يجب ألا تقل مستويات الأكسجين لديه عن 91 ملم زئبق، بحسب الأطباء المختصين، لذلك لابد من مراقبتها جيدًا.

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