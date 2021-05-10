10 قواعد تساعدك على رفع الثقة بالنفس

المواطن_ولاء المطرفي

أوضح المستشار في تطوير المهارات محمد الخالدي أن الثقة بالنفس هي شعور داخلي.

وقال الخالدي إنه لا يوجد أحد يستحق أن ترتبك أمامه، نحترم الآخرين دون تذلل ويمكن أن نشعر بالخجل في بعض الأحيان دون أن نفقد ثقتنا في أنفسنا.

كيف ترفع ثقتك بنفسك؟

القاعدة الأولى : جميع البشر خلقوا من طين

ضع في اعتبارك أن كل البشر مخلوقين من طين, وكلنا نتعرض لتجارب وضغوط لكن رد فعلك تجاه هذه الأمور هو الذي يحدد شخصيتك وهل أنت واثق من نفسك أم لا؟

ولا يمكن أن تعاقب على ثقتك بنفسك طالما أنك بعيد عن التعالي وتتعامل وتعبر عن رأيك بكل احترام، وتذكر كلما بدوت واثقاً من نفسك يحترمك كل من حولك وتكبر في نظرهم.

القاعدة الثانية : أنت من يحدد نظرة الآخرين لك

طريقة كلامك ونبرة صوتك وطريقة مشيك وردود أفعالك هي التي تحدد كيف ينظر الناس إليك فعليك أن تتصرف بطريقة الواثق من نفسه كما يلي: –

1- نبرة صوت مسموعة واضحة مرتفعة بشكل لا يزعج من حولك

2- عند الوقوف أو المشي أحرص على أن يكون ظهرك مستقيماً وأكتافك مرفوعة

3- انظر إلى من تتحدث معه دون الإطالة في النظر

4- أثناء الكلام لا تكتفِ يديك أو أصابعك لأن هذا التصرف يدل على توترك، بل اجعلها تتحرك بشكل يناسب الحوار، أما في حالة الصمت كن طبيعياً.

5- عبر عن رأيك بوضوح وحرية بطريقه مهذبة دون أن تجرح مشاعر غيرك.

6- لا تذكر سلبياتك أمام الآخرين، ولا تتحدث في المواقف التي تقلل من قدرك.

7- لا تصف نفسك بصفات سلبية أمام الآخرين مثل (أنا غبي، أنا لا أعرف، أنا لا أستحق)

القاعدة الثالثة : اهتم بمظهرك الخارجي

هناك علاقة كبيرة بين المظهر الخارجي والثقة بالنفس، ومن ضمنها المظهر الخارجي هو الجسم المتناسق الرياضي مهما كان عمرك، الشخص الأنيق يتلقى كثيراً من المديح على مظهره مما يزيد من ثقته بنفسه، كما أن الأبحاث أثبتت أن الشخص الأنيق المهتم بنفسه وبصحته يكون لديه فرصة أكبر لاعتلاء المناصب المهمة.

القاعدة الرابعة : زد من ثقافتك واطلاعك

الثقافة تزيد من الثقة بالنفس ومن الوعي أيضاً

القاعدة الخامسة : لا تنكسر بسبب إخفاقك فلا يوجد أحد كاملاً

كثرة الإخفاقات تثقل الشخصية فكل إنسان يمر في إحدى مراحل حياته بتلك الأمور ونقصد هنا بالإخفاقات: –

أخطاء اللسان، الأخطاء في العمل، القرارات الخاطئة، الفشل في المشاريع

وتذكر أن من ينتقدونك ليسوا ملائكة وقد تكون أخطاؤهم أكبر من أخطائك، تقبل النصيحة بحب لكن لا تخجل ولا تنكسر أمامهم

القاعدة السادسة : ليس كل رأي سلبي فيك يمثلك بالفعل

آراء الآخرين قد لا تكون واقعية أو موجودة فيك بالفعل وقد تكون هذه الآراء نتاج نظرتهم السلبية أو ضيق فكرهم، وعلى الرغم من أن لديهم الحرية أن يعطوك رأيهم أنت بالمثل لك الحرية أن تقبل هذا الرأي أو ترفضه.

القاعدة السابعة : واجه الخوف يهرب منك

الخوف من النقد ما هو إلا فكره زرعناها فكبرت وسيطرت علينا، وبما أننا صنعناها يمكننا أن نواجهها ونقضي عليها لأنها مجرد وهم.

القاعدة الثامنة: كن جرئياً برفض ما لا تريد القيام به

تعلم أن تقول كلمة (لا) بطريقه مهذبه ولا تحمل نفسك عبئاً لمجرد أنك خجلت من قول كلمة (لا) اعتذر بأدب واختر إحدى الطرق التالية: –

1- اعتذر لا أستطيع فعل ذلك

2- بودي أن أقوم بمساعدتك لكنني مشغول

3- يشرفني ولكني مرتبط

القاعدة التاسعة : ركز على مميزاتك وكن فخوراً بها

لقد خلقنا الله بمميزات وقدرات ومواهب وقد تكون هذه المميزات غير معروفة بالنسبة لنا ومن المميزات الدفينة فينا هي:-

قوة ربط الأمور واستنتاج الحقائق قوة الذاكرة سرعة البديهة الصوت الجميل

مهارة القيادية الرسم القدرة على التخطيط القدرة على حل المشكلات

أحمد الله على كل ما لديك فـ بالحمد تدوم النعم، وإذا ركزت على مواهبك سوف ترتفع ثقتك بنفسك.

القاعدة العاشرة : انفصل عن الماضي السيئ

وقال الخالدي: خذ من الماضي الخبرة ومن غيرك العبرة وتوكل على الله، فهو قادر على جعل مستقبلك أكثر جمالاً وإشراقا وكل التجارب السيئة ما هي إلا لتعلمك وقد تكون اختباراً لصبرك.

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