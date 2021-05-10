10 ملايين ريال لـ الفيصلي بعد التتويج بأغلى الكؤوس

المواطن - محمد سمعه

دخل الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي، التاريخ وذلك بعد دخوله سجل المتوجين بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى بتاريخه، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية مساء اليوم الخميس على نادي التعاون بثلاثية مقابل هدفين.

الفيصلي يُحقق البطولة الأغلى للمرة الأولى

وتمكن عنابي سدير تحت قيادة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا من التتويج بلقب كأس الملك ليحصل الفريق على 10 ملايين ريال بينما نال نادي التعاون، الوصيف 5 ملايين ريال.

ولم تنته الامتيازات عند هذا الحد، بل سيواجه الفريق، نادي الهلال في بطولة السوبر السعودي، وتأهل للمرة الأولى بتاريخه، أيضًا لـ ببطولة دوري أبطال آسيا.

تفاريس يُسجل ” هاتريك”

يذكر أن اللاعب تفاريس كان سجل ” هاتريك” لنادي الفيصلي في شباك التعاون، ليقود الفريق للفوز بلقب كأس الملك للمرة الأولى بتاريخه.

جدير بالذكر أن عنابي سدير نجح في تعويض خسارته للقب نهائي كأس الملك قبل 3 سنوات أمام الاتحاد، بالفوز اليوم على فريق التعاون.

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