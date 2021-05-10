10 #وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (10) وظائف هندسية شاغرة للرجال، على مسمى “ميكانيكي الديزل”؛ وذلك للعمل بفروع أحد معارض الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة الحاج حسين رضا:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الدبلوم العالي في تخصص الميكانيكا، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة الحاج حسين رضا:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر







شارك الخبر