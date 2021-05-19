101 حي بدلاً من 63 وأمانة العاصمة المقدسة تكشف معايير مسميات الأحياء

المواطن - واس

كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن مسميات الأحياء المعتمدة الجديدة في مكة المكرمة، مشيرة إلى أنها أصبحت 101 بدلاً من 63 حياً موزعة ضمن النطاق العمراني.

تسمية وترقيم:

وأوضحت الأمانة أنه تم تحديد وتحديث حدود الأحياء وفق المعايير المتبعة مع مراعاة مشروع التسمية والترقيم، وأن تكون مساحة الحي في حدود 4 كم، وأن تكون أبعاد الحي في حدود 2 كم X 2 كم طولي، وألّا يزيد عدد سكان الحي عن 50 ألف نسمة، مع الأخذ في الاعتبار رؤية البلديات في التقسيم وفقاً للعرف السائد بالمدينة والاعتبارات الطبيعية مثل مسارات السيول والجبال والأودية وشبكة الطرق الرئيسية وحدود المخططات المعتمدة، وفي حال وجود أحياء ذات مساحات صغيرة يتم تجميعها في وحدات تخطيطية مناسبة.

تسمية الأحياء:

وجرى تسمية الأحياء بمكة المكرمة بما يتوافق مع تاريخها ومكانتها العريقة والمحافظة على أسماء الأحياء المُزالة بمشاريع توسعة الحرم المكي الشريف وتسميتها في الأحياء الجديدة للمحافظة على تاريخ المدينة وأسمائها القديمة بتوجيه من إمارة منطقة مكة المكرمة وبتأييد من أعضاء لجنة التسمية والترقيم بأمانة العاصمة المقدسة.

توزيع:

وجاء توزيع الأحياء في نطاق 10 بلديات فرعية بمكة المكرمة على النحو التالي بلدية أجياد الفرعية 2, وبلدية الغزة الفرعية 6, وبلدية المعابدة الفرعية 9, وبلدية المسفلة الفرعية 7, وبلدية العزيزية الفرعية 10, وبلدية جنوب مكة الفرعية 15, وبلدية الشوقية الفرعية 11, وبلدية العتيبية الفرعية 8, وبلدية الشرائع الفرعية 21, وبلدية العمرة الفرعية 12.

وتقوم الأمانة حالياً بتنفيذ لوحات التسمية لأحياء مكة المكرمة بما يضمن توضيح الحدود والمخططات المعتمدة والمحاور والطرق والمعالم بالحي، كما تشتمل اللوحات على نبذة عن تاريخ أحياء مكة القديمة وموقعها الأصلي قبل مشروع توسعة الحرم المكي الشريف لنشر ثقافة التاريخ المكي بحُلةٍ جديدة.

وتستخدم أمانة العاصمة المقدسة تقنية نظم المعلومات الجغرافية (GIS) بأعمال التسمية والترقيم ونشر المعلومات وتحديثها مع الجهات الحكومية والخدمية بمكة المكرمة، لإدارة التنمية العمرانية بفعالية وتحقيق رضا المستفيدين ومكافحة العشوائيات وإيصال الخدمات للمواطنين والمقيمين.

ويمكن استعراض أحياء العاصمة المقدسة عبر خرائط أمانة العاصمة المقدسة الرقمية على الرابط: هنا أو عبر خرائط GOOGLE بالرابط: هنا.

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