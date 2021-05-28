1160 إصابة جديدة بـ كورونا في الكويت و2167 في الإمارات

المواطن - متابعة

سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 1160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 304199.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان إلى أنها سجلت 4 وفيات، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1755، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 289367، وذلك بعد تسجيل 1078.

كورونا في الإمارات

كما سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، 2167 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 563 ألفًا و215 حالة.

و‌ذكرت “الصحة الإماراتية” – في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” – أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 1664 حالة، فيما تم تسجيل 2137 حالة شفاء جديدة؛ ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 543 ألفًا و23 حالة.

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