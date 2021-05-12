12 #وظيفة إدارية وصحية شاغرة لدى مختبرات البرج

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مختبرات البرج الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مختبرات البرج الطبية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب (عدد 10 وظائف): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي اكتساب المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي مختبر: شهادة البكالوريوس في تخصص المختبرات الطبية.

التقديم على وظائف مختبرات البرج الطبية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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