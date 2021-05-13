13 مايو موعد ديربي مان يونايتد وليفربول

المواطن - محمد سمعه

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” عن أن مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي ستُقام يوم 13 مايو الجاري، وذلك بعد أن تم تأجيلها يوم الأحد الماضي.

سبب تأجيل مباراة اليونايتد وليفربول الأحد الماضي:

وجاء التأجيل بسبب اقتحام جماهير مانشستر يونايتد لـ ملعب الأولد ترافورد مسرح مباراة اليونايتد وليفربول للمطالبة برحيل مُلاك النادي.

وترغب جماهير مانشستر يونايتد في رحيل ملاك النادي بعد أن وافقوا على المشاركة ببطولة دوري السوبر الأوروبي، قبل أن يتراجع النادي ويعلن انسحابه منها، بعد الضغط الجماهيري.

وقبل مباراة مان يونايتد ضد ليفربول، يحتل اليونايتد المركز الثاني برصيد 67 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يتواجد نادي ليفربول في المركز السابع برصيد 54 نقطة.

توقيت انطلاقة مباراة اليونايتد وليفربول:

وستنطلق مباراة مان يونايتد وليفربول في العاشرة والربع من مساء 13 مايو بتوقيت المملكة على ملعب “أولد ترافورد”.

يذكر أن مانشستر يونايتد كان فاز على روما الإيطالي في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي بسداسية مقابل هدفين، بينما ودع ليفربول دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية على يد فريق ريال مدريد الإسباني.

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