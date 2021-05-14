14 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة المياه الوطنية

أعلنت شركة المياه الوطنية عن توفر 14 وظيفة إدارية وهندسية لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بفروع الشركة في عدة مدن – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط؛ وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظــائف:
1- أخصائي التوظيف. (أبها)
2- رئيس قسم المدفوعات. (أبها)
3- رئيس قسم دفتر الأستاذ العام. (أبها)
4- رئيس قسم الأصول الثابتة. (أبها)
5- أخصائي تخطيط (الباحة).
6- أخصائي تحقيق (الباحة جازان).
7- أخصائي عمليات ميدانية. (الباحة)
8- مهندس تشغيل المحطات. (نجران، جازان)
9- مهندس صيانة المحطات. (جازان)
10- مهندس عمليات الشبكة. (جازان، عسير)
11- مهندس صيانة الشبكة. (جازان)
12- مهندس تخطيط الطلبات العاجلة. (الباحة)
(Emergency & Demand Planning Engineer)
13- أخصائي تخطيط القوى العاملة الاستراتيجية.
(Strategic Workforce Planning Specialist)
14- مدير رعاية الموظفين.
التقديم على الوظائف:
وأشارت شركة المياه الوطنية إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف ومعرفة التفاصيل من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنــا ).
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