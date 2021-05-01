150 مليون إصابة بـ كورونا في العالم والهند تنهار

المواطن - متابعة

أُحصيت أكثر من 150 مليون إصابة بفيروس كورونا في كافة أنحاء العالم، بينما تسعى الهند التي يفتك بها الوباء حاليًّا إلى احتواء التفشي المتسارع على أراضيها، فيما تأمل أوروبا والولايات المتحدة في القضاء عليه بحلول الصيف.

أمريكا تلقح:

وبات 100 مليون شخص في الولايات المتحدة ملقّحين تمامًا ضد كوفيد-19، وفق ما أعلن الجمعة منسق البيت الأبيض للتصدي للوباء جيف زينتس.

وقال زينتس في مؤتمر صحفي: إنّ الأمر “يعني أنّ 100 مليون أمريكي يشعرون بالارتياح وراحة البال”.

وأعلن رسميًّا عن أكثر من 150 مليون إصابة في العالم منذ اكتشاف الفيروس في الصين في ديسمبر 2019، بما في ذلك ستة ملايين إصابة سجلت خلال أسبوع واحد، بحسب تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات رسمية الجمعة. وهذه الطفرة ناجمة خصوصًا عن تفاقم انتشار الفيروس في الهند حيث أصيب 2.5 مليون شخص بالفيروس في الأيام السبعة الماضية.

أكثر من الضعف:

ويتسبب الوباء الذي ما زال بعيدًا عن التراجع في العالم، بـ821 ألف إصابة جديدة في اليوم، في عدد ارتفع أكثر من الضعف منذ منتصف فبراير، حين كانت تُسجّل 350 ألف إصابة يوميًّا.

وفي وقت تعاني مستشفيات الهند المكتظة من نقص في الأسرّة والأدوية والأكسيجين، أعلنت البلاد الجمعة تسجيل 385 ألف إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في عدد قياسي عالمي وقرابة 3500 وفاة.

الهند:

وبدأت المساعدة الدولية التي أعلنت عنها دول عدة بالوصول إلى العملاق الآسيوي الذي يعدّ 1.3 مليار نسمة. وتعهّدت أكثر من 40 دولة بإرسال مساعدات طبية حيوية إلى الهند، ويُرتقب وصول إمدادات من دول عدة في الأيام المقبلة.

وتباشر الحكومة الهندية السبت حملة التلقيح لجميع الراشدين، أي نحو 600 مليون شخص، لكن ولايات عدة لا تزال تفتقر إلى مخزون كافٍ.

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