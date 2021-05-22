150 مليون دولار خسائر أولية بقطاع غزة

المواطن - متابعة

كشف ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال والإسكان في غزة، عن حجم الخسائر التي طالت قطاع غزة إثر مواجهاتها مع العدوان الإسرائيلي.

وقال سرحان: “هناك تقييم أولي أظهر أن 2000 وحدة سكنية دُمّرت بقطاع غزة ومعظم المصانع في المنطقة الصناعية في غزة دمرت أو تضررت وأكثر من 15 ألف وحدة أخرى دُمرت جزئيًّا في الحرب التي استمرت 11 يومًا”.

خسائر فادحة تطال قطاع غزة:

وأوضح ناجي سرحان، في تصريحات لأسوشييتدبرس، نقلتها فضائية العربية، اليوم السبت، أن أربعة مساجد دُمرت إلى جانب عشرات من مكاتب الشرطة في غزة.

التقييم ما زال مستمرًّا:

وقدر سرحان الخسائر المالية بنحو 150 مليون دولار، مضيفًا: “التقييم ما زال مستمرًّا”.

وفي مواجهات عدوانية استمرت لقرابة 11 يومًا شنت خلالها إسرائيل مئات الغارات الجوية على قطاع غزة المكتظ بالسكان، مستهدفة المباني السكنية والتجارية والحكومية

وكانت وزارة الخارجية السعودية، قد عبرت سابقًا عن ترحيب حكومة المملكة بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وثمنت الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة، وكذلك جهود الأطراف الدولية الأخرى في هذا الشأن.

القضية الفلسطينية:

كما أعربت عن تطلعها إلى تضافر الجهود لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

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