16 لاعبًا في قائمة أخضر الصالات بـ كأس العرب

المواطن - مروة نبيل

أعلن مدرب المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات، الإسباني لويس فونسيكا، عن قائمة أخضر الصالات في بطولة كأس العرب.

أخضر الصالات يُغادر إلى القاهرة:

ومن المقرر أن تُغادر بعثة أخضر الصالات مطار الملك فهد الدولي بالدمام، اليوم الثلاثاء، متوجهة إلى مصر، وذلك للمشاركة في كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو الجاري.

واختار فونسيكا 16 لاعبًا لتمثيل المنتخب، وهم؛ عبدالله كردي، اسعد السعد، حمود الدهان، فهد الرديني، محسن فقيهي، منصور الزهراني، فيصل السلطان، معاذ العسيري، عبدالإله العتيبي، عمر الدبل، صالح القرني، عبدالله المغربي، نواف العروان، جوهر جماح، ناصر الحارثي، محمد الخماس.

وأوقعت قرعة كأس العرب لكرة قدم الصالات المنتخب السعودي في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات، المغرب والإمارات وجزر القمر.

سلبية المسحة الطبية لبعثة الأخضر:

وخضعت بعثة أخضر الصالات لمسحات طبية والحصول على شهادة PCR، وذلك من ضمن الاشتراطات التي فرضتها مصر على كافة الأشخاص القادمين لها والتأكد من سلامتهم وخلوهم من أي أعراض فيروس كورونا، وأظهرت الفحوصات سلامة الجميع.

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