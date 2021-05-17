17 #وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة بالطائف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالطائف.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري الرعاية التلطيفية.

– طبيب نائب طب الأطفال/ أمراض الدم (عدد 3 وظائف).

– أخصائي طب الأطفال/ أمراض الدم (عدد وظيفتين).

– استشاري جراحة الوجه والفكين.

– استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي.

– استشاري أمراض الكلى.

– استشاري المخ والأعصاب التداخلية.

– استشاري طب أطفال عام (عدد 3 وظائف).

– استشاري العناية المركزة لحديثي الولادة (عدد وظيفتين).

– طيب نائب أول العناية المركزة لحديثي الولادة (عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 23 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر







شارك الخبر