20 ألف لتر لتعقيم الحواجز الأمنية بالمسجد الحرام

المواطن - واس

تشرف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطهير وتعقيم جميع الحواجز الأمنية بالمسجد الحرام، بأكثر من (20) ألف لتر من المطهرات والمعقمات، خلال شهر رمضان.

تطهير وتعقيم:

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية نايف بن ذياب الجحدلي، أن عمليات تطهير وتعقيم الحواجز الأمنية كُثفت في المسجد الحرام؛ لضمان سلامة قاصدي المسجد الحرام وزواره , مبيناً أن أعمال التطهير والتعقيم للحواجز البلاستيكية تقوم بها عدة فرق في جميع أجزاء المسجد الحرام وساحاته على مدار الساعة، بحيث تصل في اليوم إلى (10) مرات، حيث يقوم بها أكثر من (4000) عامل وعاملة، وتستهلك الحواجز البلاستيكية في كل عملية تطهير أكثر من (20) ألف لتر من المطهرات والمعقمات.

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