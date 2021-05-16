202 شهيد حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة

المواطن - الرياض

ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية اليوم إلى 202 شهيد و5588 جريحًا.

ضحايا العدوان في قطاع غزة والضفة

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن عدد شهداء قطاع غزة بلغ 181 شهيدًا، بينهم 52 طفلًا، و31 سيدة، فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية 21 شهيدًا بينهم طفل.

وأشارت الصحة إلى أن المصابين بالقصف الحربي والمدفعي العنيف منذ نحو أسبوع على قطاع غزة بلغ 1225 مصابًا، فيما وصل عدد المصابين من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس إلى 4363 جريحًا.

المملكة ترفض إجراءات الاحتلال الإسرائيلي

وأعلنت المملكة العربية السعودية رفضها التام واستنكارها الشديد تجاه ما صدر من خطط وإجراءات إسرائيلية استفزازية تستهدف إخلاء المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية بالقوة وفرض السيادة عليها.

وأكد وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان أن استيلاء سلطات الاحتلال بالقوة على منازل وأراضي المواطنين المقدسيين يمثل شكلًا من أشكال التهجير القسري الذي ترفضه وتدينه كافة القوانين الدولية ومنها قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار رقم 2234 الذي يؤكد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية لا يجوز المساس بها.

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