23 مليون ريال خسائر الخليجية العامة في الربع الأول

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-03-31 (ثلاثة أشهر).

23 مليون ريال خسائر

وحققت الشركة صافي خسارة قبل الزكاة 23.413 مليون ريال مقارنة بخسارة 4.255 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

سبب تحقيق الخسائر

وقالت الشركة: “يعود سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 27% وارتفاع تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بمقدار 2,4 مليون ريال سعودي وارتفاع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 18%”.

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