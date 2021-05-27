27 مسارًا لإنهاء إجراءات المسافرين على جسر الملك فهد

المواطن - الشرقية

أنهت منافذ الجوازات بالمنطقة الشرقية استعداداتها لاستقبال المسافرين، تنفيذًا لأمر منع السفر عن المواطنين، الذي يبدأ تنفيذه من الواحدة صباح يوم غد الاثنين.

فيديو | لقطات من أمام نقاط التفتيش بجوازات #جسر_الملك_فهد استعدادا للمغادرة عند الساعة 12 صباحا بعد قرار رفع تعليق السفر في #المملكة#الإخبارية pic.twitter.com/aztnNXFLDo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 16, 2021

جسر الملك فهد:

وقال المتحدث باسم جوازات المنطقة الشرقية، العقيد معلا العتيبي، في تصريحات إلى “الإخبارية”: إن جسر الملك فهد يحظى بكثافة عالية من المسافرين، وأنه بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم الانتهاء من زيادة عدد الكبائن، منها 10 في قسم المغادرة.

27 مسارًا:

وتابع العتيبي: الآن أصبح هناك 27 مسارًا يوجد بها جميع الزملاء سواء الضباط أو الأفراد لإنهاء جميع إجراءات المسافرين، وفق التعليمات”، مؤكدًا أنه حسب توجيهات أمير المنطقة الشرقية، هناك حرص على سرعة الإنجاز دون الإخلال بالجوانب الأمنية.

وحول غير السعوديين من دول مجلس التعاون الخليجي، الراغبين في المغادرة، قال: إنه لا توجد أي شروط على هؤلاء، إلا أنه في حالة القدوم يجب أن يكون لديهم فحص كورونا.

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