المواطن - محمد سمعه

كشف الناقد الرياضي محمد الدويش عن 3 تحديات تنتظر مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر.

أكبر 3 تحديات أمام إدارة النصر:

وغرد الدويش قائلًا: “تسديد الديون وتنظيف تعاقدات الفريق وبداية عهد جديد من الصرف المالي المقنن، أكبر تحدٍّ يواجهه مسلي آل معمر، وزملاؤه، فما لم يتم ذلك فإن العالمي لن يخرج من القضايا المالية التي دخلها من سنوات، رغم توفر دخل غير مسبوق من رعاية ودعاية ودعم”.

وفي هذا الإطار، حسم مسلي آل معمر، الجدل بصورة نهائية حول ما تردد مؤخرًا عن وجود ديون على النصر بقيمة 300 مليون ريال.

آل معمر ينفي وجود 300 مليون ديون على النادي:

وعبر حسابه في “تويتر” نفى رئيس النادي وجود 300 مليون ريال كديون على النادي قائلًا: “أرجو عدم المساهمة في نشر الأخبار المغلوطة وغير الصحيحة”.

وكان آل معمر أكد عزم النادي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إحدى الصحف التي نشرت خبرًا عن وجود ديون قدرها 300 مليون ريال على النادي.

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