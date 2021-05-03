3 شخصيات يخشى أردوغان ترشحهم للانتخابات الرئاسية

المواطن- متابعة

قال موقع روسيا اليوم، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد يخسر السباق في الانتخابات الرئاسية القادمة، إذا واجه أحد ثلاثة منافسين بينهم عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

منافسو أردوغان

وبحسب نتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسة متروبول للأبحاث، فمن المحتمل أن يخسر أردوغان السباق في الجولة الثانية بالانتخابات الرئاسية، إذا كان أحد منافسيه بالجولة الثانية عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أو عمدة بلدية أنقرة منصور يافاش، أو زعيمة حزب الخير ميرال أكشنار.

وبحسب النتائج التي كشفها رئيس مؤسسة متروبول، أوزار سنجار، فإنه إذا كان المرشحان في الانتخابات الرئاسية هما أردوغان وأكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، فإن 39% من المقترعين الأتراك سيصوتون لأردوغان و50% لأكرم إمام أوغلو.

وإذا كان خصم أردوغان، هو منصور يافاش المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، ستذهب أصوات 49.4% من الناخبين إلى يافاش و37.5% إلى أردوغان.

أما إذا كانت أكشنار زعيمة حزب الخير في مواجهة أردوغان بالجولة الثانية، فسيحصل أردوغان على 38.5% من الأصوات وأكشنار على 42.5.

ووفقًا لهذا الاستطلاع، فإن أردوغان لديه فرصة للفوز في الجولة الثانية إذا كان خصمه هو رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، في هذه الحالة، سيتمكن أردوغان من الحصول على 42.5% من الأصوات وكيليتشدار أوغلو على 39.7%.

موعد الانتخابات الرئاسية التركية

وبينما تطالب المعارضة التركية بعقد انتخابات مبكرة، لا يزال حتى الآن الموعد الرسمي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يونيو 2023.

شارك الخبر







شارك الخبر