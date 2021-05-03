3 صفقات يحتاجها الأهلي

المواطن - محمد سمعه

سيمر الفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي بمرحلة من التغييرات على مستوى الصفقات، وذلك لتعويض تذبذب الأداء الذي حدث بالفريق وكلفه توديع دوري أبطال آسيا والتراجع في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مرشحان يتنافسان على رئاسة الأهلي

ويتنافس حاليًا كل من ماجد النفيعي وزياد اليوسف على رئاسة الراقي، بعدما تقدم عبدالإله مؤمنة باستقالته من رئاسة الراقي مؤخرًا.

الرئيس المقبل لـ الأهلي سيركز على تدعيم الفريق الأول بصفقات قوية، وذلك لتطوير الأداء حيث سيتم تدعيم صفوف الفريق بمدافع وظهير أيسر وصانع ألعاب.

تدعيم الفريق بمدافع أمر ضروري خاصة أن هذا كان طلب الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي السابق، حيث خرج لوسائل الإعلام وأكد مرارًا وتكرارًا أن إدارة عبدالإله مؤمنة لم تُلبِّ له طلبه.

كذلك التعاقد مع صانع ألعاب جيد، سيكون أمرًا ضروريًا للنجم السوري عمر السومة الذي أكد على رغبته بوجود صانع لعب قوي معه في التشكيل، لتمرير العديد من الكرات له من أجل إحراز الأهداف.

مواجهة قوية بين الأهلي والتعاون

النادي الأهلي سيستعد حاليًا لمواجهة فريق التعاون بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث تُقام المباراة مساء الجمعة المقبلة.

شارك الخبر







شارك الخبر