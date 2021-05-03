3 وجهات أمام جوميز لمغادرة الهلال

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الفريق الكروي الأول بـ الهلال أصبح قريبًا من مغادرة أزرق العاصمة بعد نهاية الموسم الحالي.

اهتمام الهلال بـ ماريجا يقرب جوميز من الرحيل

وكانت تقارير صحفية برتغالية أشارت مسبقًا إلى أن الزعيم يرغب في ضم اللاعب المالي موسى ماريجا مهاجم فريق بورتو البرتغالي ليخلف جوميز في الفريق العاصمي بدءًا من الموسم المقبل.

وقد يفكر جوميز في العودة إلى غلطة سراي التركي أو الانضمام لنادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، كما أشارت تقارير إلى تفكير نادي إنتر ميامي الأمريكي في ضم المهاجم الفرنسي صاحب الـ35 سنة.

وتعرض جوميز لانتقادات عديدة من جماهير نادي الهلال، وذلك بسبب هبوط مستواه الفني، إضافة لإهداره الفرص ببعض المباريات المهمة للأزرق بالموسم الحالي.

ألقاب جوميز مع الزعيم

وكان جوميز فاز مع الزعيم بـ 3 ألقاب وهم ” دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري أبطال آسيا”، بالإضافة إلى مشاركته مع الأزرق في بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت في ديسمبر 2019 بـ قطر.

يذكر أن جوميز كان انضم إلى الأزرق في صيف 2018 قادمًا من فريق غلطة سراي، كما سبق له اللعب في صفوف سوانزي سيتي الويلزي وسانت إيتيان الفرنسي قبل الانتقال إلى الزعيم.

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