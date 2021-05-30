30 وظيفة شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن - الرياض

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 30 وظيفة للعمل في الرياض وجدة والمدينة المنورة، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه:

تفاصيل الوظائف:

* وظائف الرياض:

– مساعد مندوب مشتريات.

– استشاري مساعد أمراض الدم / الأورام.

– متابع ثالث.

– ميكانيكي عام ثاني الهندسة الميكانيكية.

– أخصائي مختبر.

– طبيب متخصص.

– ممرض أول تمريض عيادة طب الأسنان.

– أخصائي تصوير الأشعة الصوتي.

* وظـــائف جدة:

– استشاري مساعد التخدير.

– استشاري مساعد، أمراض الدم / الأورام.

– استشاري مساعد، طب الأورام.

– أخصائي قياس سمع.

– استشاري تخدير.

– رئيس تمريض.

– ممرض أول (4 وظــائف).

– ممرض ثالث (4 وظـائف).

* وظائف المدينة المنورة:

– مساعد إداري أول.

– مدير / أخصائي مختبر تخطيط القلب.

– مدير قسم تخطيط الأدوية.

– اختصاصي، التصوير بالرنين المغناطيسي (وظيفتان).

– مساعد أول طب العيون.

– كبير أخصائيي التصوير الإشعاعي.

– أخصائي التصوير الإشعاعي.

– أخصائي تصوير الأشعة الصوتي.

التقديم على الوظائف:

وأشار مستشفى الملك فيصل التخصصي إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف خلال الرابط التالي: ( اضغط هنــا ).

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