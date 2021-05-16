311 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

المواطن - متابعة

سجلت الهند في الساعات القليلة الماضية أكثر من 300 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

الإصابات تتجاوز 24 مليون حالة

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى نحو 24.7 مليون اليوم الأحد بعد تسجيل 311170 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بينما ارتفعت الوفيات 4077.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 24.68 مليون في حين يبلغ عدد الوفيات 270284.

الصحة العالمية تحذر

وفي جنيف، قال المدير العام لـمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن العام الثاني للجائحة قد يكون أكثر فتكاً من العام الأول، مشيراً إلى أن الهند تعد مبعث قلق كبير.

وجاءت تصريحات جيبريسوس خلال اجتماع عبر الإنترنت أمس الجمعة بعد أن دق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ناقوس الخطر بخصوص الانتشار السريع للمرض في الريف مترامي الأطراف.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل الهند نحو 1.7 مليون إصابة جديدة وأكثر من 20 ألف وفاة خلال الأسبوع المنصرم.

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