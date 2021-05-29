325 إصابة جديدة في منطقة مكة وتسجيل 1274 حالة تعافٍ

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن توزيع الحالات الجديدة لإصابات فيروس كورونا في المملكة بعد تسجيل 1106 حالات إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 1274 حالة تعافٍ.

توزيع الحالات الجديدة

وتصدرت منطقة مكة المكرمة حالات الإصابة الجديدة بـ 325 حالة، تليها الرياض بـ 319 حالة، ثم المنطقة الشرقية 143، المدينة المنورة 80، عسير 67، منطقة جازان 52، منطقة القصيم 31، منطقة تبوك 23، منطقة نجران 21، منطقة الباحة 16، حائل 15، الحدود الشمالية 10، الجوف 4 حالات.

إجمالي الحالات النشطة

وبلغ إجمالي حالات الإصابة 448284 حالة، بعد تسجيل 11.6 حالة جديدة، وإجمالي التعافي 430937 حالة، والوفيات 7334 حالة.

وبلغ عدد الحالات النشطة 10013 حالة من بينها 1394 حالة حرجة تتلقى العلاج في مستشفيات المملكة.

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