34 مليون يورو قيمة مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى فلسطين

المواطن- متابعة

قال الاتحاد الأوروبي، إنه سيتم زيادة 8 ملايين يورو للمساعدات الإنسانية المخصصة للفئات الأكثر ضعفًا في فلسطين، وبالتالي يكون مجموع المساعدات المقرة هذا العام إلى 34.4 مليون يورو.

دعم ضحايا القصف الأخير

وأعلن مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية أن التمويل الإضافي سيخصص لدعم ضحايا العنف الأخير، كما سيساعد التمويل الإنساني من الاتحاد الأوروبي لعام 2021 في حماية الفلسطينيين الأكثر ضعفَا، وتوفير المساعدة لإنقاذ الحياة ودعم الكرامة الإنسانية.

وقال مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي، يانس ليناريتش: بعد إعلان وقف إطلاق النار، أصبح الوصول العاجل للمساعدات الإنسانية أمرًا حيويًا، لتخفيف معاناة العديد من الضحايا الأبرياء، لا شيء يمكن أن يعيد أرواح العديد من المدنيين الذين قتلوا في هذا الصراع الأخير، مضيفًا: نحن نشعر بالفزع إزاء موت العديد من الأطفال، بما في ذلك 11 طفلًا في غزة كانوا يستفيدون من برنامج رعاية الصدمات الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي.

وأردف: يصر الاتحاد الأوروبي على احترام القانون الإنساني الدولي ولا يمكنه قبول تهجير المدنيين بالقوة أو هدم منازلهم ومدارسهم.

تفاصيل أرقام دعم الاتحاد الأوروبي إلى فلسطين

وأشار مكتب الاتحاد الأوروبي إلى أن التمويل المعلن اليوم يشمل 8 ملايين يورو كمساعدات طارئة، و200 ألف يورو لدعم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، و300 ألف يورو لدعم اللاجئين الفلسطينيين في مصر ومساهمة قدرها 500 ألف يورو من إيطاليا.

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