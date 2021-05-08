372 حالة إصابة جديدة بـ كورونا في الرياض وتسجيل 1026 حالة تعافٍ

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة⁩ اليوم السبت عن توزيع الحالات الجديدة في السعودية بعد تسجيل 997 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 1026 حالة تعافٍ.

توزيع الحالات الجديدة

وجاء توزيع الحالات كالتالي: “الرياض 372 حالة جديدة، مكة المكرمة 250، الشرقية 123، عسير 54، المدينة المنورة 49، جازان 41، القصيم 28، حائل 23، نجران 16، الحدود الشمالية 14، تبوك 10، الباحة 10، الجوف 7 حالات”.

الحالات الحرجة والنشطة

وبلغ إجمالي الإصابات 425442 حالة بعد تسجيل 997 حالة إصابة جديدة، وإجمالي حالات التعافي 408676، وإجمالي حالات الوفاة 7059.

بينما بلغ عدد الحالات النشطة 9707، والحالات الحرجة 1319 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات المملكة.

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