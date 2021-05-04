4 طرق لإعادة تسخين الخضار بعد تخزينه في الثلاجة

المواطن - ولاء المطرفي - الرياض

قد يكون تسخين الخضار مشكلة للبعض، بعد تخزينه في الثلاجة لاستخدامه لاحقًا، وهذه العادة المحمودة توفر الطعام المهدور، لكن إعادة تسخين الخضار له ضوابط.

طرق تسخين الخضار

وأوضحت قناة السعودية عبر حسابها على “تويتر” أن هناك ٤ طرق لإعادة تسخين الخضراوات المطبوخة وهي كالتالي:

التسخين في الشواية الكهربائية

تسخن لدقائق

تصل لدرجة حرارة متوسطة

توضع فيها الخضراوات دون إضافة زيت

التسخين في الميكرويف

يدخل فيه الخضار المطبوخ لدقائق

يضاف عليه قليل من الماء لمنع الجفاف

التسخين في الفرن

يلائم الخضراوات المطبوخة بشكل كبير

لا يحتاج إلى زيت للتسخين

التسخين في المقلاة

تناسب الخضار المحشي

يضاف إليها قليل من الزيت

تسخن على نار هادئة أو متوسطة

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