4 مهام و4 أهداف لإدارة النشاطات البحرية المستحدثة في حرس الحدود

المواطن - الرياض

تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، باستحداث إدارة للنشاطات البحرية ترتبط بالمديرية العامة لحرس الحدود، تحقيقًا لأهداف برامج رؤية المملكة 2030، وتعزيزًا لمقومات السياحة في المملكة، استحدثت وزارة الداخلية إدارة النشاطات البحرية بالمديرية العامة لحرس الحدود، من خلال التعاون والتنسيق عبر الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بترخيص وتنظيم النشاطات والفعاليات البحرية، التي تشمل الرياضات البحرية، والغوص، والنزهة والترفيه، والسياحة البحرية، ووضع خطط وتعليمات الأمن والسلامة لمزاولتها، والتوعية بالسلامة البحرية.

أهداف:

ويهدف استحداث إدارة النشاطات البحرية للتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات اليخوت المشاركة في النشاطات والفعاليات البحرية وتنظيم دخولها، وكذلك وضع خطط وتعليمات الأمن والسلامة لمزاولة النشاطات والفعاليات البحرية، وأيضًا، متابعة وتطوير ممارسة النشاطات البحرية والتوعية بالسلامة البحرية.

مهام الإدارة:

أما مهام الإدارة فهي السياحة البحرية والغوص والرياضات البحرية والنزهة والترفيه.

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