4 نصائح لمريض القرحة الهضمية والارتجاع

المواطن - ولاء المطرفي - الرياض

أوضح الهلال الأحمر السعودي، كيفية التعامل الذاتي مع مريض القرحة الهضمية والارتجاع.

نصائح لمريض القرحة الهضمية

وأوصى الهلال الأحمر، مريض القرحة الهضمية والارتجاع باتباع الخطوات التالية:

ينصح بوجبة صغيرة خلال الليل ومتعددة. ممارسة الرياضة الخفيفة لبضع دقائق بعد كل وجبة. مراعاة نوعية الطعام، وتجنب الحامض والمقلي والدسم والبهارات. لا تتناول أدوية مضادات الحموضة إلا بعد استشارة الطبيب قبيل وجبتي الفطور والسحور.

ما هي القرحة الهضمية؟

القرحة الهضمية هي حدوث تآكل أو جرح في الغشاء المخاطي المبطن لجدار المعدة أو في الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة أو أسفل المريء، وفي معظم الحالات يكون الألم هو أكثر الأعراض ظهورًا وشكوى.

أعراض القرحة الهضمية

يكون الألم في منطقة أعلى البطن ما بين السرة وأسفل القفص الصدري. قد تستمر الآلام من دقائق إلى عدة ساعات. يسوء الألم خاصة بين الوجبات عندما تكون المعدة خاوية من الطعام. بعض الأحيان يحدث أن يستيقظ المريض في منتصف الليل من هذه الآلام المزعجة. يخف الألم مؤقتًا عند تناول أطعمة معينة تقوم بمعادلة حمض المعدة، أو بعد أخذ مضادات الحموضة (الأدوية التي تقلل من إفراز حمض المعدة). تختفي الأعراض عادة لمدة تتراوح ما بين عدة أيام إلى عدة أسابيع لتعود للظهور مرة أخرى في دورة ألم جديدة.

من الأعراض والعلامات للقرحة الهضمية في الحالات المتقدمة:

التقيؤ الدموي ويتراوح لون الدم ما بين الأحمر القاني والداكن بسبب حصول نزيف من القرحة. نزول الدم مع البراز وقد يكون لون البراز أحمر أو أسود. قد يشعر المريض أحيانًا بغثيان واستفراغ. فقدان الشهية. فقدان غير مفسر للوزن.

القروح المزمنة

أسباب بقاء القرحات لفترات طويلة بدون التئام.

عدم التزام المريض بتعليمات الطبيب وبالجرعات المحددة للعلاج.

عدم استجابة بعض أنواع البكتيريا لعلاج المضادات الحيوية.

التدخين المستمر أثناء فترة العلاج مما يؤخر شفاء القروح ويجعلها.

الاستمرار في استخدام مضادات الالتهاب اللاستيرويدية.

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