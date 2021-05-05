5 أطعمة تحافظ على مناعة الجسم حتى نهاية رمضان 

المواطن- متابعة

قالت اختصاصية التغذية، داليا حرب، إن هناك مجموعة من النصائح التي تساعد الصائم في الحفاظ على جهازه المناعي قويًا حتى نهاية شهر رمضان، بحسب وكالة سبوتنيك.

نصائح للحفاظ على مناعة الجسم

1- النشويات المعقدة

ونصحت داليا بتناول النشويات المعقدة كالبقوليات والعدس والحبوب الكاملة والقمحة الكاملة، بجانب الأرز البني والشوفان، والكينوا، والبرغل، والذرة، وذلك لكونها أطعمة غنية بالألياف.

2- الخضراوات والفاكهة

كما نصحت خبيرة التغذية بتناول الفواكه والخضار، وذلك لكونها غنية بالفيتامينات التي تعزز المناعة، موضحة أن أهم هذه الفيتامينات هي B وC وD وE والتي تشتمل على مضادات الأكسدة وتقي من الالتهاب.

3- الحليب ومشتقاته

ودعت اختصاصية أيضًا إلى تناول الحليب ومشتقاته واللحوم كلحمة الهبرة والدجاج دون الجلد والسمك بجميع أنواعه.

4- عدم طهي الخضراوات

ونصحت خبيرة التغذية بعدم غلي الخضراوات أثناء عملية الطهي لفترة طويلة حتى لا تفقد عناصرها الغذائية المفيدة.

5- النباتات العشبية

وأكدت داليا حرب على أهمية تناول النباتات العشبية كالكركم والزنجبيل، موضحة أن هذه النباتات تشتمل على مضادات الأكسدة والالتهاب.

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