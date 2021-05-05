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5 أطعمة تحافظ على مناعة الجسم حتى نهاية رمضان 
أبرزها النشويات المعقدة والنباتات العشبية

5 أطعمة تحافظ على مناعة الجسم حتى نهاية رمضان 

2021/05/04
الساعة 5:11 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
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5 أطعمة تحافظ على مناعة الجسم حتى نهاية رمضان 
المواطن- متابعة

قالت اختصاصية التغذية، داليا حرب، إن هناك مجموعة من النصائح التي تساعد الصائم في الحفاظ على جهازه المناعي قويًا حتى نهاية شهر رمضان، بحسب وكالة سبوتنيك.

5 أطعمة تحافظ على مناعة الجسم حتى نهاية رمضان 

نصائح للحفاظ على مناعة الجسم

1- النشويات المعقدة

ونصحت داليا بتناول النشويات المعقدة كالبقوليات والعدس والحبوب الكاملة والقمحة الكاملة، بجانب الأرز البني والشوفان، والكينوا، والبرغل، والذرة، وذلك لكونها أطعمة غنية بالألياف.

2- الخضراوات والفاكهة

 كما نصحت خبيرة التغذية بتناول الفواكه والخضار، وذلك لكونها غنية بالفيتامينات التي تعزز المناعة، موضحة أن أهم هذه الفيتامينات هي  B وC وD وE والتي تشتمل على مضادات الأكسدة وتقي من الالتهاب.

5 أطعمة تحافظ على مناعة الجسم حتى نهاية رمضان 

3- الحليب ومشتقاته

ودعت اختصاصية أيضًا إلى تناول الحليب ومشتقاته واللحوم كلحمة الهبرة والدجاج دون الجلد والسمك بجميع أنواعه.

4- عدم طهي الخضراوات

ونصحت خبيرة التغذية بعدم غلي الخضراوات أثناء عملية الطهي لفترة طويلة حتى لا تفقد عناصرها الغذائية المفيدة.

5 أطعمة تحافظ على مناعة الجسم حتى نهاية رمضان 

5- النباتات العشبية 

وأكدت داليا حرب على أهمية تناول النباتات العشبية كالكركم والزنجبيل، موضحة أن هذه النباتات تشتمل على مضادات الأكسدة والالتهاب.

 


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