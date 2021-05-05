5 صفقات تعيد النصر للبطولات

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور، روشتة عودة الفريق الأول لكرة القدم إلى منصات التتويج في الموسم الرياضي الجديد.

سرور يكشف روشتة عودة النصر للبطولات:

وتحدث هاشم سرور عن احتياجات العالمي قائلًا: “طرف أيمن أجنبي وطرف أيسر أجنبي ولاعب 9.5 أجنبي، ولاعب 10 أجنبي، وقلب دفاع أجنبي هذه حاجة النصر للموسم القادم”.

وتابع سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “من اللاعبين الأجانب الجدد في الفريق وإدارة إشراف من مستشارين يعرفون كيف التعامل مع اللاعب المحلي.. رسالة لإدارة النصر والرمز، هذه روشتة إذا أردنا البطولات”.

العالمي هذا الموسم:

على الجانب الآخر، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021 كمتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة، وذلك بعد فوزه على السد القطري في الجولة الأخيرة.

ويحتل العالمي المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة من 25 مباراة، ويستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، مساء يوم الأربعاء المقبل.

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