5 مباريات بالجولة الـ27 بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الجمعة 5 مباريات بـ الجولة الـ27 من بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020/ 2021.

5 مباريات نارية بـ دوري محمد بن سلمان:

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الاتفاق والشباب وتبدأ في تمام السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن فهد بـ الدمام.

أما المباراة الثانية فستكون بين الفيصلي وأبها في تمام السابعة والربع مساءً، بينما اللقاء الثالث بين العين والنصر في تمام السابعة والثلث مساءً، والمباراة الرابعة بين الهلال والباطن في تمام التاسعة مساءً، واللقاء الأخير لمباريات الغد بين الأهلي والقادسية في تمام التاسعة مساءً.

تعديلات لفريقي الفيصلي والتعاون بالجولة الـ29:

وبوقت سابق، اتخذت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قرارًا بإجراء تعديل على موعد مباراتي الفيصلي والتعاون بالجولة الـ29 من بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرت اللجنة تعديلًا على موعد مباراة عنابي سدير والشباب في مدينة المجمعة الرياضية، ومباراة التعاون ضد الهلال، على ملعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، في الجولة الـ29، حيث تُقام المباراتان يوم الأحد 23 مايو الحالي في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

كذلك، عدلت لجنة المسابقات بـ رابطة الدوري السعودي للمحترفين الملاعب التي سوف تستضيف مباراتي الأهلي بالجولة الـ27 والـ30 ولقاء الاتحاد بالجولة الـ29.

وأوضحت اللجنة أن الراقي سيواجه القادسية بالجولة الـ27 وسيواجه الاتفاق في الجولة الـ30 على ملعب الصالة الرياضية لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويحتل الهلال صدارة دوري المحترفين حاليًّا برصيد 51 نقطة، بعد فوزه على الشباب بخماسية لهدف، أما الليث فيتواجد ثانيًا برصيد 48 نقطة، والاتحاد ثالثًا برصيد 46 نقطة.

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