5 مسؤولين في مؤتمر الصحة اليوم حول مستجدات كورونا

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19)، الذي يعقد اليوم الأحد الموافق 9 مايو 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

وسوف يتناول المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية في المملكة ومستجدات اللقاح وإحصائيات ومؤشرات كورونا في المملكة، فضلًا عن الرد على الاستفسارات المهمة.

أما المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج، هشام عبدالمنعم سعيد، فسوف يتطرق إلى استكمال الخطط التشغيلية لعمرة 1442، فيما يتناول وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية محمد جميل قطان الحديث عن الجولات الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه يتطرق المتحدث باسم الطيران المدني، إبراهيم الرؤساء، إلى إجراءات السفر الجديدة للمواطنين والمقيمين والبروتوكولات الصحية المتبعة في المطارات وشحن اللقاحات واستقبالها في المطارات السعودية، بينما يتطرق متحدث الضمان الصحي، عثمان القصبي، إلى تأمين السفر والفئات الملزمة به وأبرز الحالات التي تغطيها بوليصة التأمين.

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