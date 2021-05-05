5 نتائج كارثية تثير قلق الهلال

المواطن - محمد سمعه

يترقب جمهور نادي الهلال، الانتفاضة الحقيقية من لاعبي الفريق الكروي الأول وذلك عند مواجهة نادي الشباب غدًا بالجولة الـ26 لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعانى الأزرق كثيرًا، خلال مباريات دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا حيث تأهل بشق الأنفس إلى دور الـ16، مستغلًا تعادل الأهلي مع الدحيل القطري وقتها.

5 نتائج غيرت ملامح الموسم لـ الهلال

ووقع الأزرق في فخ 5 نتائج كارثية بعام 2021، وذلك قبل مواجهة نادي الشباب، حيث كانت النتيجة الأولى هي الخسارة أمام الوحدة بنتيجة (1-2)، ليحقق الوحدة الانتصار الأول في تاريخه على الهلال في الدوري، منذ انطلاق نظام الاحتراف في موسم 2008/2009.

وبالجولة الـ12، سقط الأزرق بفخ التعادل أمام نظيره الباطن بنتيجة (2-2)، لينجح الباطن في انتزاع نقطة من أزرق العاصمة، لأول مرة في تاريخه بدوري المحترفين.

أبها وضمك يحققان التاريخ

كذلك بالجولة الـ17، سقط الزعيم بفخ الخسارة ضد نادي أبها بثلاثية مقابل هدفين، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها أبها على الأزرق، كما خسر الأزرق من نادي ضمك بهدف دون رد بالجولة الثامنة عشرة لتسبب هذه الخسارة، في إقالة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو الذي فاز بـ دوري أبطال آسيا ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين مع الزعيم.

أما النتيجة الخامسة الكارثية، فكانت خسارة الهلال ضد الاتحاد بثنائية دون رد في دوري المحترفين يوم 9 إبريل الماضي، ليكون الفوز الأول للاتحاد في الكلاسيكو منذ 2016.

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