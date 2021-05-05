5 نصائح للحصول على جسم مثالي

المواطن-الرياض

يسعى الجميع للحصول على جسم سليم ووزن مثالي، ولذلك يوصي أخصائيو التغذية بالاهتمام بالتنوع الغذائي.

وأوضحت أخصائية التغذية دانية الخوتاني أنه ليس من الضروري الهوس للحصول على جسم مثالي.

الحفاظ على جسم صحي

وقالت الخوتاني عبر حسابها على “تويتر” الإنجازات الكبيرة تبدأ بتغييرات صغيرة وذكرت عدة طرق للحفاظ على جسم صحي منها:

‏تخصيص ١٠ دقائق يوميًا لممارسة الرياضة.

الحرص على تناول وجبة فطور صحية؛ للحفاظ على معدّل أيض مرتفع.

استخدام البدائل الغذائية ذات السعرات الحرارية المنخفضة.

شرب لترين إلى ثلاثة لتر من الماء يوميًا للحفاظ على صحّة جيّدة، وبشرة رطبة، ولإزالة الأوساخ من الجسم.

شرب كوب من الماء عند الشّعور بالجوع؛ فهو يُشعر بالشّبع، ويقلّل من كمّية الطّعام التي يتم أكلها.

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