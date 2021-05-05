5 نصائح من الغذاء والدواء عند شراء البيض

المواطن - الرياض

جددت هيئة الغذاء والدواء التأكيد على بعض الاشتراطات التي يجب النظر إليها عند شراء البيض خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

نصائح الغذاء والدواء لسلامة البيض

وقالت الهيئة إنه لضمان سلامة البيض يجب ما يلي:

شراء البيض المحفوظ في ثلاجة العرض.

التأكد من نظافة البيض وخلو القشرة الخارجة من الشقوق.

التأكد من أن البيض محفوظ في ثلاجات العرض.

تخزين البيض في الكرتونة الأصلية.

استخدامه في غضون 3 أسابيع للحصول على أفضل جودة.

وفي وقت سابق نفت الهيئة، ما يتم تداوله حول ظهور مادة ضارة عند سلق البيض مشيرة في بيان لها، إنه ‏لا صحة لما يتداول عن سلق البيض وظهور مادة الأفيدين باعتبارها ضارة، حيث إنها إحدى البروتينات السكرية المتواجدة في بياض البيض التي تظهر عند تعرضها للحرارة.

تناول البيض والكوليسترول

وفي وقت سابق حذر استشاري الباطنة الدكتور خليل الناصر، مرضى القلب ومَن يعانون من ارتفاع الكوليسترول بالحد من تناول صفار البيض؛ نظرًا لاحتواء البيضة الكاملة على 210 ملجم كوليسترول، وهي نسبة أعلى من نصف الكمية المطلوبة يوميًا.

وقال في تصريحات لـ “المواطن“، إن الكبد ينتج الكوليسترول بكميات كبيرة؛ لأنها مادة غذائية ضرورية للخلايا، وعند تناول كميات أكبر من الأطعمة الغنية بالكوليسترول مثل صفار البيض، يبدأ الكبد في إنتاج كميات أقل، والعكس بالعكس.

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