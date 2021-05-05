5 وفيات من عائلة واحدة في حادث مروع بحفر الباطن

المواطن - فواز الاسلمي - حفر الباطن

توفي 5 أشخاص من عائلة واحدة، في حادث مروري مروع وقع اليوم السبت على طريق الملك خالد بمحافظة حفر الباطن أثناء ذهابهم إلى التسوق وشراء احتياجات العيد.

طفلة في العناية المركزة

وفي التفاصيل ذهب شاب مع أسرته للتسوق من أجل العيد ومعه والدته و 4 نساء من قريباته وطفلة، وتفاجئوا بمركبة من الجهة المقابلة لتصطدم بهم وينتج عن الحادث 5 وفيات وإصابة امرأة والطفلة بإصابات حرجة ونقلهم للعناية المركزة.

الهلال الأحمر يوضح

ومن جانبه، بين المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي أن غرفة العمليات وردها بلاغ عند الساعة 01:49 صباح يوم السبت من مواطن يفيد عن وجود حادث سير امتداد طريق الكويت وبه عدة إصابات .

وأضاف الغامدي أنه على الفور تم توجيه 4 فرق إسعاف من الهلال الأحمر السعودي وفرقتين إسعاف من جهات أخرى للموقع وتبين عند الوصول للموقع وجود 6 حالات مصابين شفاهم الله و2 حالة وفاة رحمهم الله تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية للمصابين وإسعاف 4 حالات إلى مستشفى الملك خالد وحالتين إلى مستشفى المعالي.

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