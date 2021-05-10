58 #وظيفة شاغرة للجنسين في الهيئة الملكية بينبع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الأكاديمية والتدريبية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بفروع الهيئة الملكية في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاضر هندسة ميكانيكية.

– أستاذ مساعد إدارة أعمال (عدد وظيفتين/ للنساء).

– أستاذ مساعد كيمياء.

– أستاذ مساعد إدارة أعمال (عدد 4 وظائف/ للرجال).

– أستاذ مساعد هندسة حاسب آلي أو هندسة إلكترونيات.

– أستاذ مساعد إدارة أعمال/ هندسة صناعية (عدد وظيفتين).

– أستاذ مساعد محاسبة (عدد وظيفتين).

– أستاذ مساعد علوم الحاسب وهندسة الحاسب الآلي (عدد وظيفتين).

– أستاذ مساعد هندسة ميكانيكية (عدد وظيفتين).

– أستاذ مساعد هندسة كيميائية (عدد وظيفتين).

– أستاذ مساعد/ رياضيات (عدد 6 وظائف).

– مدرب إدارة أعمال (عدد 3 وظائف).

– مدرب هندسة ميكانيكية (عدد وظيفتين).

– مدرب هندسة كهربائية.

– محاضر إدارة أعمال.

– محاضر هندسة كهربائية.

– محاضر لغة إنجليزية (عدد 12 وظيفة).

– محاضر هندسة ميكانيكية.

– محاضر تقنية الآلات الدقيقة والتحكم.

– أستاذ مساعد لغة إنجليزية (عدد 4 وظائف).

– محاضر هندسة ميكاترونكس.

– محاضر هندسة ميكانيكية.

– أستاذ مساعد فيزياء (عدد 6 وظائف).

طريقة التقديم على وظائف الهيئة الملكية:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر







شارك الخبر