6 مباريات غدًا بختام الجولة الـ29 في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تُختتم مباريات الجولة الـ29 ” قبل الأخيرة” من دوري محمد بن سلمان للمحترفين غدًا الثلاثاء بإقامة 6 مباريات في توقيت واحد.

موعد مباريات الغد بـ دوري محمد بن سلمان

وسيلعب “الاتحاد ضد العين، الاتفاق ضد الرائد، الوحدة ضد النصر، الفتح ضد القادسية، أبها ضد الأهلي، الباطن ضد ضمك”، حيث تنطلق جميع المباريات في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

وكان الفريق الكروي الأول بـ الهلال، حسم لقب دوري المحترفين للمرة السابعة عشرة في تاريخه أمس الأحد، بعد الفوز على فريق التعاون بهدف دون رد سجله الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

منافسة على الوصافة بين الاتحاد والشباب

جدير بالذكر أن المنافسة حاليًا بين ناديي الشباب والاتحاد على احتلال وصافة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتواجد الليث ثانيًا برصيد 54 نقطة، والاتحاد ثالثًا برصيد 50 نقطة، مع تبقي مباراتين للاتحاد ولقاء واحد للشباب في دوري المحترفين بالموسم الحالي.

وكانت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، قدمت موعد مباراتي التعاون والفيصلي بالجولة الـ29 نظرًا لمشاركتهما بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في موعد سيحدد لاحقًا لإقامة المباراة.

يذكر أن صراع الهبوط لدوري الدرجة الأولى قائمًا حاليًا بين 5 أندية وهم ” القادسية وأبها والباطن والوحدة وضمك”، حيث سيهبط فريقان لدوري الدرجة الأولى مع فريق العين.

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