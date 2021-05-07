7 نصائح هامة للمسافرين بعد رفع التعليق 5 شوال

المواطن- محمد داوود- جدة

دعا استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور إبراهيم الأهدل، المواطنين الذين سوف يسافرون بعد رفع التعليق اعتبارًا من 5 شوال بضرورة مراعاة 7 ضوابط صحية ووقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

الضوابط:

وأوضح الأهدل أن الضوابط هي:

⁃ مراعاة أنظمة الدول التي سيتوجه إليها المسافر، مع ضرورة معرفة الإجراءات الوقائية الصحية المطبقة لديهم.

⁃ تسجيل البيانات الشخصية في السفارة السعودية وتزويدهم بكل الأرقام الهاتفية.

⁃ عدم تجاهل ارتداء الكمامة أو تطبيق التباعد الجسدي في حال الخروج من الفندق أو الدخول في أي مكان.

⁃ تجنب أماكن التجمعات، والحد من الذهاب إلى المولات والأسواق والأماكن الترفيهية.

⁃ الحرص على تقوية المناعة الجسدية من خلال الأكل والنوم الصحيين، وتجنب تناول الأكل من الباعة المتجولة.

⁃ الحرص على صحة الأطفال وخصوصًا أنه لم يتم تحصينهم لصغر أعمارهم، فلا بد من حثهم على تعقيم اليدين بشكل دائم، فهم أكثر ملامسة للأسطح الخارجية.

⁃ متابعة مستجدات الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم الاندفاع وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة.

ظهور سلالات جديدة:

وأكد في تصريحات إلى “المواطن” أن أهمية هذه الإجراءات الوقائية تأتي من منطلق استمرار الفيروس الشرس في كوكب الأرض وعدم تلاشيه، إذ إن الفيروس مازال مستمرًا في الانتشار وخصوصًا بعد التحورات الجديدة وظهور سلالات جديدة، وبالتالي فإنه ليس أمام مجتمعات العالم سوى الاستمرار في تطبيق التدابير الاحترازية وأهمها ارتداء الكمامة.

5 شوال المقبل:

وكانت وزارة الداخلية قد رفعت تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارا من 5 شوال المقبل.

وأفاد مصدر مسؤول في الوزارة بأنه إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 29 يناير 2021م، بشأن موعد رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الواحدة صباح الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، فقد تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداء من الساعة الـ1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م، للفئات المحددة.

ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويستثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

الالتزام بالإجراءات الصحية

وشدد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتطهير الأيدي بشكل مستمر.

وأوضح أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

الفئات المسموحة بالسفر:

وحث المسافرين على أهمية مراعاة الإجراءات والقيود المفروضة من الدول الأخرى، تفاديًا لأي إشكالات أو صعوبات قد تواجههم، وضرورة أخذ الحيطة عند السفر إلى الدول عالية الخطورة، التي يتفشى فيها المرض بشكل مرتفع، بحسب ما يعلن بشكل دوري من الجهات المختصة.

فئات مسموح لها بالسفر للخارج بداية من 5 شوال:

المحصنون بجرعتين كاملتين.

المحصنون بجرعة واحدة شريطة مرور أسبوعين.

المتعافون من كورونا شريطة مرور أقل من 6 أشهر من الإصابة.

من تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة تقديم بوليصة تأمين معتمدة.

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