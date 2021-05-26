74 #وظيفة شاغرة للجنسين في مركز تنمية الحياة الفطرية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد (74) وظيفة شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية:

وأبرزت إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– باحث ثروة حيوانية (عدد وظيفتين).

– طبيب بيطري (عدد 6 وظائف).

– مساعد طبيب بيطري (عدد وظيفتين).

– باحث بري (عدد 9 وظائف).

– باحث بحري (عدد 13 وظيفة).

– أخصائي/ـة علاقات عامة (عدد وظيفتين).

– أخصائي/ـة إعلام (عدد وظيفتين).

– سكرتير/ة (عدد 3 وظائف).

– أخصائي/ـة موارد بشرية (عدد وظيفتين).

– أخصائي/ـة تطوير الأعمال (عدد وظيفتين).

– أخصائي/ـة تقنية معلومات.

– مسؤول/ـة عقود.

– أخصائي/ـة سياحة بيئية.

– مدقق/ـة مالي.

– أخصائي/ـة متابعة وتقييم أداء.

– مصمم محميات (عدد وظيفتين).

– أخصائي/ـة علوم وراثة (عدد وظيفتين).

– معتني ثدييات (عدد وظيفتين).

– معتني طيور (عدد وظيفتين).

– سكرتير تنفيذي (عدد وظيفتين).

– أخصائي/ـة مالية (عدد وظيفتين).

– مراقب جودة.

– أخصائي اتصالات لاسلكية.

– مدير محمية (عدد وظيفتين).

– أخصائي/ـة دعم لوجستي وميداني.

– أخصائي/ـة إدارة المشاريع (عدد وظيفتين).

– موظف متابعة.

– رئيس قسم المستودعات.

– رئيس قسم المخزون.

– رئيس قسم المحاسبة.

– رئيس قسم الشراكة المجتمعية والسياحة البيئية.

– رئيس قسم العلاقات العامة.

– رئيس قسم إرشاد المنتفعين.

طريقة التقديم على وظائف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية:

وأوضحت إدارة المركز، أنَّ على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية والمؤهلات على البريد الإلكتروني: ([email protected])، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 15 شوال 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 23 شوال 1442هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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