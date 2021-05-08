8 قرارات بأول اجتماع لـ اللجنة الأولمبية

المواطن - مروة نبيل

عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الخميس الاجتماع الأول للمجلس بعد التشكيل الجديد.

تفاصيل اجتماع اللجنة الأولمبية

واتخذ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية 8 قرارات في اجتماعه الأول، وجاءت كالتالي؛ تعيين الأمير فهد بن جلوي أمينًا عامًا للجنة، وذلك بالإضافة إلى منصبه كنائب للرئيس، واعتماد تقرير دورة الألعاب السعودية الأولى.

واعتماد تقرير دورة الألعاب الآسيوية “الرياض 2034″، تكريم أعضاء مجلس إدارة اللجنة ورؤساء الاتحادات الرياضية للدورة السابقة، اعتماد مبادرات ومشاريع اللجنة الأولمبية للفترة المقبلة، واعتماد الدورات والمشاركة القادمة للجنة للمرحلة القادمة.

كما تم اعتماد آلية اختيار المنتخبات ولاعبي النخبة، واستمرار تكليف عبدالعزيز العنزي رئيسًا تنفيذيًا، وذلك وفقًا لحساب اللجنة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

تزكية عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للجنة

وتم مؤخرًا تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للجنة الأولمبية العربية السعودية للدورة الانتخابية 2021/ 2024، لعدم ترشح أي قائمة أخرى، فيما لم تتلق اللجنة العامة لانتخابات رئاسة وعضوية المجلس أي اعتراضات عليها.

وضمت القائمة النهائية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل كلًا من الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائبًا للرئيس، وفي العضوية العديد من الأسماء البارزة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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