80 ألف طالب وطالبة أدوا الاختبارات النهائية في جامعة نجران

المواطن - حسن عسيري - نجران

أكدت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة نجران، أن عدد الاختبارات النهائية الحضورية والإلكترونية المنعقدة خلال الفصل الدراسي الثاني بالجامعة في الفترة من 1 إلى 17 رمضان الجاري بلغ 3705 اختبارات، وعدد الطلاب والطالبات الذين أدوا الاختبارات 80408 طالب وطالبة “مكرر”، فيما بلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا الدخول نحو 205 آلاف مستخدم.

إحصائيات:

وبينت العمادة أن إحصائيات الدعم الفني خلال فترة الاختبارات سجلت 1336 استفسارًا عبر الواتساب، و143 عبر الهاتف، و33 من خلال “تويتر”، و134 استفسارًا من خلال التواصل المباشر.

أجواء مناسبة:

وأوضح عميد العمادة، الدكتور خالد آل عامر، أن العمادة وبتوجيهات من رئيس جامعة نجران ، الدكتور فلاح السبيعي، تمكنت من تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات لأداء الاختبارات بيسر وسهولة، وسخرت كافة إمكاناتها ومنصاتها الإلكترونية لحل أي مشاكل وصعوبات تعترضهم.

شارك الخبر







شارك الخبر