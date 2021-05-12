تعطل موقع برنامج التبرع بالأعضاء بعد ضغط شديد إثر تسجيل الملك سلمان وولي العهد

المواطن - الرياض

تسبب الضغط الشديد على موقع برنامج التبرع بالأعضاء في تعطله بشكل مؤقت، وذلك بعد الإعلان عن حملة التبرع بالأعضاء التي انطلقت من خلال القيادة الرشيدة، حيث سجل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في برنامج التبرع بالأعضاء التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء.

بادرة غير مستغربة:

وتأتي هذه البادرة غير المُستغربة، في إطار ما يحظى به مرضى الفشل العضوي النهائي من عناية بالغة من لدُن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وتشجيعًا من القيادة لعموم المواطنين والمقيمين على التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء؛ لما له من أهمية بالغة في منح الأمل للمرضى الذين تتوقف حياتهم على زراعة عضو جديد؛ امتثالًا لقول الله تعالى: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا}.

ويمكن التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء من خلال الرابط التالي: هنا.

اهتمام بالجوانب الإنسانية:

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لما تولية القيادة الرشيدة من اهتمام بالجوانب الإنسانية والخيرية واستكمالًا لما قام به خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتأسيس المركز السعودي لزراعة الأعضاء في المملكة العربية السعودية- المركز الوطني للكلى سابقًا- حيث تحث القيادة الرشيدة بالإقدام على هذا العمل الإنساني النبيل والتسجيل ببرنامج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؛ لما فيه من معانٍ سامية تتمثل في الأمل بإعادة الحياة لمرضى الفشل العضوي النهائي وحماية الأرواح البشرية.

مثال يحتذى به:

ولطالما كانت قيادتنا الرشيدة مثالًا يحتذى به في كافة المجالات، وتهدف هذه المبادرة الإنسانية إلى حث جميع المواطنين والمقيمين للاحتذاء بهم والتسجيل ببرنامج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

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