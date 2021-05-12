إدارة النصر تطلب مهلة من الانضباط

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لحل أزمة مهاجم الفريق السابق، عبدالله آل سالم سريعًا، خوفًا من توقيع لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم لعقوبات خلال الفترة المقبلة.

النصر يطلب مهلة

وطلبت إدارة النصر مهلة لمدة شهر من لجنة الانضباط والأخلاق، وذلك بعد تلقيها خطابًا للمطالبة بسداد مستحقات عبدالله آل سالم، خلال خمسة أيام، وذلك وفقًا لما أكدته مصادر خاصة لـ”الرياضية”.

وأضافت: “إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، ردت على خطاب اللجنة بطلب مهلة لمدة شهر من أجل رصد الالتزامات المالية المترتبة على النادي، وعمل تسويات مع الدائنين، في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات مع اللاعب ووكيل أعماله حول السداد”.

وأرسلت لجنة الانضباط خطابًا للعالمي، يوم 2 مايو، أمهله 5 أيام لتنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي بسداد مستحقات آل سالم البالغة 7 ملايين و768 ألف ريال، منها 6 ملايين ريال تمثل كامل قيمة العقد، و1.4 مليون ريال نتيجة الإخلال بالعقد دون سبب، وإلزامه بدفع 348 ألف ريال حصة من تكاليف التحكيم، و20 ألفًا أتعاب محاماة.

وأفاد خطاب لجنة الانضباط والأخلاق بأنه في حال عدم التنفيذ سيتم العمل بأحكام المادة 85 من اللائحة، والتي تصل إلى الحرمان من أي نشاط يتعلق بكرة القدم، والهبوط إلى درجة أدنى للأندية، أو خصم 3 نقاط.

تفاصيل الأزمة

ورفع محامي آل سالم قضية ضد النصر لدى لجنة الانضباط، بعدما قام العالمي باستعارته في يناير 2019 لمدة 6 أشهر من الفيحاء، ثم تم شراء عقده في صيف العام ذاته، قبل أن يعتبر النادي اتفاقية شراء عقده من صفوف الفيحاء بـ3 ملايين ريال، غير ملزمة.

وحكمت لجنة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لصالح الفيحاء ورفضت طلب العالمي إسقاط حقه في تفعيل بند شراء عبدالله آل سالم، ومنحت اللاعب الحق في التوقيع لأي نادٍ في صفقة انتقال حر.

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