Amazon تطرح جيلًا جديدًا من المساعدات المنزلية الذكية

المواطن- متابعة

قالت شركة أمازون Amazon إنه ستطرح الجيل الأحدث من مساعداتها المنزلية والتي طورتها لمنافسة مساعدات غوغل Google وفيسبوك FaceBook.



جهاز Echo Show 8 من Amazon

ومن بين أبرز المساعدات الجديدة التي أعلنت عنها الشركة جاء Echo Show 8 بنموذجه الجديد، والذي حصل على شاشة عالية الدقة بمقاس 8 بوصات متميزة بالضبط الأوتوماتيكي للسطوع تبعًا للإضاءة المحيطة.

كما حصل هذا المساعد على مكبرات صوت مزدوجة لتوزيع الأصوات بصورة ممتازة، وعلى معالج ثماني النوى عالي الأداء، وكاميرا بدقة 13 ميغابيكسل مجهزة بميزات التتبع الأوتوماتيكي للمستخدم أثناء مكالمات الفيديو، إضافة لدعمه العديد من التطبيقات المفيدة مثل نتفليكس Netflix وبرايم فيديو Prime Video وأمازون ميوزيك Amazon Music وآبل ميوزيك Apple Music وسبوتيفاي Spotify.

جهاز Echo Show 5

واستعرضت الشركة أيضًا الجيل الثاني من مساعدات Echo Show 5، التي طرحتها بثلاثة ألوان أساسية الكورال (المرجاني) والأزرق ووايت جلاسير، وجهزتها بشاشات بمقاس 5.5 بوصة وكاميرات تدعم دقة HD.

وتدعم المساعدات المنزلية الذكية الحديثة ميزة Alexa Routines التي يمكن من خلالها الاعتماد على الأوامر الصوتية للاستفادة من المساعد بالتحكم بالأدوات الذكية في المنازل مثل تشغيل أو إطفاء الإضاءة، أو استخدام المساعد ككاميرا مراقبة أثناء الخروج من المنزل، أو تشغيل الإضاءة في إحدى غرف المنزل عند تعرف المساعد الصوتي على صوت بكاء طفل صغير في الغرفة.

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