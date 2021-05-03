Barcelona يتغنى بأرقام جريزمان

المواطن - مروة نبيل

أشاد Barcelona بالتألق اللافت لمهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، وذلك بعد مساهمته في فوز البارشا خلال مباراة فالنسيا ضد برشلونة بالأمس.

فالنسيا ضد برشلونة:

ولعب فالنسيا ضد برشلونة بالأمس على ملعب “ميستايا”، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بتحقيق الفريق الكتالوني لفوز صعب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة فالنسيا ضد برشلونة، رفع Barcelona رصيده إلى 74 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بالتساوي مع ريال مدريد الوصيف، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر.

Barcelona يُشيد بأرقام جريزمان هذا الموسم:

وسلط موقع Barcelona الرسمي الضوء على أبرز أرقام جريزمان خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث نجح في تسجيل 19 هدفًا بجميع البطولات، بجانب 12 تمريرة حاسمة، ليكون مساهمًا في 31 هدفًا، خلفًا للأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووصل جريزمان إلى الهدف رقم 12 في الدوري الإسباني لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي، بعد هدفه في مباراة فالنسيا ضد برشلونة، أي أكثر بـ3 أهداف من الموسم الماضي مع تبقي 4 مواجهات.

ونجح المهاجم الفرنسي في تسجيل 3 أهداف خلال منافسات كأس الملك، و2 في بطولة دوري أبطال أوروبا، ومثلهما في بطولة كأس السوبر الإسباني، وذلك وفقًا لموقع Barcelona الإلكتروني الرسمي.

وتمكن أنطوان جريزمان من تسجيل 5 أهداف خلال آخر 5 مباريات خاضها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في نهائي كأس الملك، وخيتافي، وفياريال “هدفين”، وفالنسيا.

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