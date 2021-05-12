Barcelona يفقد نجمه ضد سيلتا فيجو

المواطن - مروة نبيل

أصبح نادي Barcelona الإسباني في أزمة بعد خسارة أحد أهم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في مباراته المقبلة ضد سيلتا فيجو، بسبب الإيقاف.

Barcelona يفقد نجمه

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أنه تأكد غياب الهولندي فرينكي دي يونج عن مباراة Barcelona المقبلة ضد سيلتا فيجو المقبلة لتراكم البطاقات، وذلك بعد 39 مواجهة متتالية بدون غياب عن الفريق الكتالوني.

وحصل الهولندي الدولي دي يونج على بطاقة صفراء في مباراة ليفانتي، ليصبح في رصيده 5 بطاقات صفراء، وبالتالي يغيب أمام سيلتا فيجو وسيكون متاحًا للمشاركة مع الفريق الكتالوني في مواجهة إيبار.

ومن المقرر أن يلعب Barcelona ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيجو على ملعب “كامب نو”، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإسباني الممتاز.

برشلونة يتعادل مع ليفانتي

على الجانب الآخر، لعب ليفانتي ضد برشلونة على ملعب “سيوتات دي فالنسيا”، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/ 3، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع Barcelona رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بالتساوي مع ريال مدريد الوصيف، فيما رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفانتي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الـ13.

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